وزير التنمية المحلية: تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات حجب السلع أو التلاعب في أسعارها

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، اليوم السبت، أول أيام الشهر المبارك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار.

وشدد شعراوي، في بيان له، على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم، وكذا المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع في معارض "أهلا رمضان"، في المدن والمراكز بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين في شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق.

ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا، مطالبًا باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها ومواجهة أية ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

كما وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع وتحقيق الانضباط فى الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بتوافر السلع في الأسواق.

وتابع مع المحافظين خلال اتصالاته الهاتفية المخزون الاستيراتجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز، مطالبًا بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظات.

وذكر أن الوزارة تقدم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرات الشبابية التى تعمل فى مجال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الوزارة الأسبوع الماضى مبادرة "سند الخير" والتى تتضمن 100 سيارة نصف نقل محملة بحوالى 37 سلعة فى 15 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة عَلِى أية زيادات غير مبرره في أسعار السلع.

كما وجه مسئولى مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها بـ"فيسبوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة "Info@mld.gov.eg".