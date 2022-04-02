حريق ضخم يلتهم السوق الرئيسي في هرجيسا عاصمة أرض الصومال

استيقظ سكان هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، على مشاهد الدمار بعد اندلاع حريق ضخم في السوق الرئيسي للمدينة خلال الليل.



ودمر الحريق مئات المحال التجارية في منطقة السوق المكتظة بالسكان، وكافح عناصر الإطفاء بشدة ليتمكنوا من الوصول إلى المنطقة التي اندلعت فيها ألسنة اللهب.



ودمر السوق، الذي كان المركز الاقتصادي للمدينة بشكل كبير، رغم الجهود التي بذلها رجال الإطفاء لاحتواء الحريق.



ولم تسجل أي خسائر في الأرواح، لكنها تسببت في إصابة 28 شخصا.



ويبلغ عدد سكان هرجيسا 1.2 مليون نسمة، وهي عاصمة جمهورية أرض الصومال، المعلنة من طرف واحد وغير معترف بها.



وكانت أرض الصومال، التي انفصلت عن الصومال منذ أكثر من 30 عاما، وقد نجت من الفوضى والعنف اللذين ابتليت بهمها الدولة المجاورة.



وقال رئيس بلدية هرجيسا عبد الكريم أحمد موجي إن"المدينة لم يسبق لها ان شهدت مثل هذه الكارثة الهائلة".