رئيس وزراء باكستان يحتج لدى أمريكا على مؤامرة مزعومة للإطاحة به

استخدم رئيس الوزراء الباكستاني المحاط بالمشاكل عمران خان، نبرة تتسم بالتحدي قبل تصويت بحجب الثقة يجرى في البرلمان غدا الأحد قد يطيح به من السلطة بعد أربع سنوات.

وقدم خان، وهو أسطورة كريكت سابق تولى المنصب في 2018، احتجاجا رسميا للسفارة الأمريكية بشأن مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومته.

وقال خان في مقابلة أجرتها معه قناة "أيه أر واي نيوز" في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة " واضح الآن أن المؤامرة لها صلات خارجية وقدمنا احتجاجا للسفارة الأمريكية ".

وزعم خان، الذي يواجه التحدي الأكبر خلال مسيرته السياسية، أن الولايات المتحدة تتآمر ضده منذ أن زار موسكو والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما كانت موسكو تمضي قدما في غزوها لأوكرانيا.

وفي خطاب للأمة أمس الجمعة، قال خان إن حكومته لديها برقية دبلوماسية تظهر "دليلا" على أن دولة أجنبية تتآمر بمساعدة مجموعات المعارضة لإسقاط حكومته بسبب سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة.

ونفى البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة به من السلطة.

وكان العاملون من حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يرأسه خان، قد نظموا مظاهرات في مدن مختلفة أمس الجمعة ،ونشر بعضهم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماع يتم فيها حرق العلم الأمريكي.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، أن لجنة استقصائية سوف تحقق في المؤامرة الأجنبية المزعومة.

كما أن وزارة العدل طلبت من إحدى المحاكم إلغاء الإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة شهباز شريف الذي ينظر إليه على أنه رئيس الوزراء المنتظر، ويواجه شريف قضايا فساد وغسل أموال.

كان خان قد تولى السلطة في عام 2018في انتخابات شابتها مزاعم بأن الجيش القوي في البلاد تلاعب بالأصوات لصالح خان.

ويتردد أن الجيش سحب دعمه، مما يضعف وضع حكومة خان.

وزعم خان أن المؤسسة العسكرية تتدخل في العملية السياسية وتريد إزاحته عن السلطة، سواء من خلال الاستقالة أو تصويت بسحب الثقة أو بإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يصوت غدا الأحد البرلمان على اقتراح بحجب الثقة قد يطيح بخان من السلطة. وسوف يتحتم على خان التنحي إذا صوت 172 عضوا من أعضاء البرلمان المؤلف من 342 عضوا ضده.

وفقد خان، الذي يمر بعامه الرابع في منصبه، الدعم المطلوب للنجاة من التصويت بحجب الثقة بعدما تحول العديد من المشرعين من حزبه ومجموعات متحالفة معه إلى المعارضة.

وسوف تعنى الإطاحة بخان أنه لم يكمل أي رئيس وزراء فترة ولايته في السلطة على مدى تاريخ باكستان الممتد على مدار 75 عاما والذي شهد انقلابات متكررة من جانب جنرالات أقوياء.

وفي حال تعرض خان لهزيمة غدا الأحد، فسوف يصبح أول رئيس وزراء يعزل في تصويت برلماني.