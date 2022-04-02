مصرع طفلة رضيعة تناولت مادة سامة في الشرقية

لقيت طفلة رضيعة مصرعها؛ إثر تناولها مادة سامة داخل منزل أسرتها بمركز الحسينية بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول الطفلة رحمة م ع، 6 أشهر، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة إدعاء حادث تسمم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، فيما تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.