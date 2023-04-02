مسئول روسي ينفي وقوع حريق في منجم فحم جنوب البلاد

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، إجلاء أكثر من 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية.

وأكد ممثل وزارة حالات الطوارئ الروسية، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من منجم أوبوكهوفسكايا للفحم في منطقة روستوف جنوبي روسيا، بعد اكتشاف دخان في الداخل.

وقال: «كان هناك دخان في منجم أوبوكوفسكايا للفحم، وتم إثر اكتشافه إجلاء أكثر من 200 شخص»، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن حريق أو ما شابه.

ولفت المتحدث إلى اكتشاف الدخان في محطة فرعية على عمق 199 مترًا (652 قدمًا).

وأوضح أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم تشغيل نظام تهوية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، صباح الأحد، إن حريقاً اندلع في منجم بمنطقة روستوف الروسية.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، أشارت «إنترفاكس» إلى إجلاء أكثر من 200 عامل كانوا بالمنجم، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.