إرنا: وزير الخارجية الإيراني سيجري مشاورات مع نظيره السعودي هاتفيا حول مكان وموعد الاجتماع بينهما

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه سيجري مشاورات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، خلال الـ 48 ساعة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع بينهما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، اليوم الأحد.

وقال أمير عبداللهيان للصحفيين، أمس السبت، على هامش مشاركته في الاحتفال الوطني للعلم وإحياء ذكرى الأول من أبريل (وهو يوم التصويت لتأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979)، ردا على سؤال بشأن موعد ومكان لقائه بوزير الخارجية السعودي: "سوف أتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي خلال الـ48 ساعة القادمة، وخلالها سنتفق على موعد ومكان اجتماعنا".

وكانت السعودية أعلنت الاسبوع الماضي أن وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سيلتقي مع نظيره الايراني، لأول مرة منذ حوالي 6 سنوات خلال شهر رمضان الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير فيصل تلقى اتصالا هاتفيا من أمير عبداللهيان ناقشا "خلاله عددا من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين، كما اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي".

ولم تذكر "واس" تفاصيل بشأن تاريخ اللقاء المرتقب بين الوزيرين ومكان انعقاده.

وكان الوزيران اتفقا في وقت سابق من الشهر الماضي هاتفيا، على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا؛ لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".