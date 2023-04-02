حلت خبيرة التجميل أمينة شلباية، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي تُعرض مساء اليوم الأحد.



ووقعت أمينة في مقلب المطعم الطائر، وانتابتها حالة من الرعب والفزع، وأخذت تصرخ متسائلة: «طبيعي ده؟»، واستغاثت من أجل إنزالها.



وفور أن أظهر رامز جلال نفسه أمام أمينة شلباية، صرخت «خبيرة التجميل» فزعا.



وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.