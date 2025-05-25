إسبانيا والنرويج تدعوان لوقف الحرب على غزة والاعتراف بدولة فلسطين

التقى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، نظيره النرويجي إسبن باث إيدي، وذلك قبل انطلاق الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، الذي تستضيفه العاصمة مدريد.

وكتب الوزير الإسباني في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن الأوروبيون نتحمل مسئولية الدفاع عن العدالة والسلام، وكرامة أوروبا على المحك».

وأشار إلى أن «إسبانيا والنرويج ترفعان أصواتهما لوقف الحرب في غزة، من أجل العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني».

Los europeos tenemos la responsabilidad de defender la justicia y la paz. La dignidad de Europa está en juego.



España y Noruega alzamos la voz para parar la guerra en Gaza, por la justicia y dignidad del pueblo palestino.



Hoy, con mi homólogo noruego @EspenBarthEide en Madrid. pic.twitter.com/Titc1ZKEKt — José Manuel Albares (@jmalbares) May 25, 2025

من جانبه أعرب الوزير النرويجي عن شكره إلى نظيره الإسباني، على استضافته في اجتماع اليوم، حول فلسطين بين القادة الأوروبيين والعرب في مدريد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «يجب علينا أن نستمر في حث الآخرين على دعم الفلسطينيين والدولة الفلسطينية».

Thank you, 🇪🇸FM @jmalbares , for hosting us at today’s meeting on Palestine between European and Arab leaders in Madrid.



Together, we must keep urging others to support Palestine and Palestinian statehood. pic.twitter.com/DPrc925U22 — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) May 25, 2025

وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دبلوماسية مكثّفة لدعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وتهدف مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، إلى تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حلّ الدولتين في نهاية المطاف.