إسبانيا والنرويج تدعوان لوقف الحرب على غزة والاعتراف بدولة فلسطين

التقى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، نظيره النرويجي إسبن باث إيدي، وذلك قبل انطلاق الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، الذي تستضيفه العاصمة مدريد.

وكتب الوزير الإسباني في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نحن الأوروبيون نتحمل مسئولية الدفاع عن العدالة والسلام، وكرامة أوروبا على المحك».

وأشار إلى أن «إسبانيا والنرويج ترفعان أصواتهما لوقف الحرب في غزة، من أجل العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني».

من جانبه أعرب الوزير النرويجي عن شكره إلى نظيره الإسباني، على استضافته في اجتماع اليوم، حول فلسطين بين القادة الأوروبيين والعرب في مدريد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «يجب علينا أن نستمر في حث الآخرين على دعم الفلسطينيين والدولة الفلسطينية».

Thank you, 🇪🇸FM @jmalbares , for hosting us at today’s meeting on Palestine between European and Arab leaders in Madrid.



Together, we must keep urging others to support Palestine and Palestinian statehood. pic.twitter.com/DPrc925U22