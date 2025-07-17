مصر و10 دول عربية وإسلامية يبحثون دعم سوريا وجهود إعادة بنائها

أجرى وزراء خارجية مصر والأردن، والإمارات، والبحرين، وتركيا، والسعودية، والعراق، وعُمان، وقطر، والكويت، ولبنان، على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وفي سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شئونها.

كما رحب البيان بالاتفاق الذي أُنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، والتأكيد على ضرورة تنفيذه حمايةً لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

وأشاد البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسئولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في محافظة السويداء وفي جميع الأرض السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وأدان الوزراء، وفق البيان المشترك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية ورفضها باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة سوريا يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوّض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها الشقيق.

وشدد البيان على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية على سوريا والتدخل في شئونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.