 إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 3:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 3:02 م

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بناحية مفارق الصالحية الجديدة بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحة الجديدة المركزي بوصول 13 شخصا مصابا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بناحية مفارق الصالحية الجديدة بمدينة الصالحية الجديدة.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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