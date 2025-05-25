الأونروا: 600 شاحنة مساعدات يوميا حد أدنى لتفادي الكارثة بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد أن قطاع غزة يحتاج بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.



وقالت الوكالة الأممية عبر حساباتها الرسمية: "لا سبيل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية إلا بضخ مساعدات عاجلة ومستمرة إلى غزة".



وأكدت أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، بحاجة إلى إدارة دخول 500 إلى 600 شاحنة يوميا كحد أدنى"، مشددة على أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".

وفي سياق متصل، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة، في سياسة وصفتها المنظمة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع وترحيل الفلسطينيين".