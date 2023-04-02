ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير نشرته أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه عشرات التهم بارتكاب جرائم متعلقة بالاحتيال التجاري ضمن لائحة الاتهام الموجهة إليه في قضية شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وأصبح ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعد أن صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، الخميس، لتوجيه الاتهام إليه بدفع أموال لدانيلز نظير عدم الكشف عن علاقة غير مشروعة معها، خشية تأثيرها على حملته الانتخابية في عام 2016.

وأوضحت "نيوزويك" أن التهم التي يواجهها ترامب غير معروفة لأن لائحة الاتهام مغلقة حاليا، لكن تركز التحقيق على ما إذا كان مبلغ 130 ألف دولار الذي رتبه ترامب لمحاميه السابق مايكل كوهين لدفعه لدانيلز يرقى إلى مستوى انتهاك الحملة الانتخابية.

كما يبحث المحققون أيضا ما إذا كان قد تم تزوير أي سجلات عندما تم تعويض كوهين عن الأموال التي دفعها لدانيلز، والتي أدرجتها مؤسسة ترامب كرسوم قانونية.

ووفقا للتقرير، نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر لم تسمها، أن ترامب يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري كجزء من لائحة الاتهام.

كما أفاد روبرت كوستا، وهو كبير مراسلي الانتخابات في شبكة "سي بي إس نيوز"، أن مصادر مطلعة على التحقيق قالت إن المدعي العام في مانهاتن ألفين براج "لديه بعض الوثائق التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق ولكن لم يتم الإبلاغ عنها بعد للجمهور، والتي تشمل السجلات المالية والاتصالات بين الشخصيات الرئيسية في التحقيق".

ونفى ترامب، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل، في بيان يوم الخميس، ارتكاب أي مخالفات ونفى وجود علاقة غير مشروعة مع دانيلز، كما أكد على أن التحقيق معه هو "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ".