الأمم المتحدة: نزوح عشرات الآلاف من عاصمة هايتي هربا من عنف العصابات

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا من العاصمة الهايتية، بورت أو برنس، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محاولة للهروب من أعمال عنف آخذة فى التزايد للعصابات.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة من 8 إلى 27 مارس، تم تسجيل نزوح ما مجموعه 53 ألفا و125 شخصا يغادرون منطقة العاصمة بورت أو برنس عبر محطات الحافلات.

وقد سافر معظمهم جنوبا إلى منطقة تؤوي بالفعل أكثر من 116 ألف نازح.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن البلديات في مقاطعات هايتي لا تملك الموارد الكافية للتعامل مع هذا العدد الكبير من السكان القادمين من العاصمة. وكان أكثر من ثلثي اللاجئين (68%) قد نزحوا بالفعل داخل العاصمة بورت أو برنس.

وإجمالا، أحصت الأمم المتحدة ما مجموعه حوالي 362 ألف نازح داخليا في هايتي. ويقطن حوالي مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة في بورت أو برنس.

وتصاعدت في نهاية فبراير الماضى أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة، التي تسيطر على نحو 80% من العاصمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وأشار تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي إلى أن أكثر من 1500 شخص قتلوا بالفعل هذا العام، كما زاد عدد عمليات الاختطاف والاغتصاب. كما أن النظام الصحي ومؤسسات الدولة على وشك الانهيار، وتفاقمت أيضا أزمة الجوع القائمة في البلاد.

وفي مارس الماضي، تسبب الوضع الأمني في منع رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري من العودة من رحلة إلى الخارج. وأعلن استقالته بعد أيام. ولم يتم تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بعد. ولم يتم حتى الآن تشكيل بعثة أمنية متعددة الجنسيات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.