البريكان يقود الأهلي لحسم ديربي جدة على حساب الاتحاد

حسم الأهلي ديربي جدة لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد 1 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 34.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر الهلال.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 46 نقطة في المركز الرابع.

وقاد هجوم الأهلي الرباعي رياض محرز على الجهة اليمنى وآلان سان ماكسيمان على الجهة اليسرى، فيما تواجد روبرتو فيرمينو في دور صانع الألعاب للمهاجم فراس البريكان.

على الجانب الآخر، قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما هجوم الاتحاد إلى جانب عبد الرزاق حمد لله، وحاولوا تهديد مرمى إدوارد ميندي حارس الأهلي في أكثر من مناسبة.

وتألق دفاع الأهلي بقيادة الثنائي روجر إيبانيز وميريح ديميرال في صد هجمات الثنائي بنزيمة وحمد لله، وحاول رومارينو وجواو فيليبي من على الأطراف، تشكيل خطورة على دفاع الأهلي، دون النجاح في ذلك.

وفي الدقيقة 34 سجل الأهلي هدفه الأول عن طريق فراس البريكان، الذي تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله المهاجم روبرتو فيرمينو، ليسددها مباشرة بقدمه اليسرى وتهز شباك المعيوف حارس الاتحاد.

وبعد الهدف، بات الأهلي الطرف الأكثر سيطرة على المباراة، وسدد كثيرا على مرمى الحارس عبد الله المعيوف، لكن الأخير تصدى للعديد من الكرات، فيما تكفل الدفاع بقيادة أحمد حجازي ولويز فيلبي بالتصدي للبقية.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الاتحاد مهاجما بقوة من أجل إدراك التعادل، فيما كان الأهلي أكثر حذرا في مناطقه الدفاعية بغرض عدم اهتزاز شباكه.

وتنوعت المحاولات بين الفريقين على مدار الشوط الثاني، وخاض الثنائي ميندي، حارس الأهلي، والمعيوف، حارس الاتحاد، العديد من التحديات ونجحا في إبعاد الخطر عن مرميهما.

ولم تفلح تغييرات الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، في إحداث تأثير على مجريات اللعب، وبمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، وتبادل لاعبو الأهلي التمريرات فيما بينهم.

ونجح الأهلي في إحكام سيطرته على المباراة بقوة، وحرم الاتحاد من الاستحواذ على الكرة، وبدا الإرهاق واضحا على منافسه الذي بذل جهدا كبيرا من أجل إدراك التعادل دون جدوى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الأهلي 1 / صفر.