أحمد دياب يكشف تفاصيل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري في السعودية.
وقال دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا علاقات تاريخية مع الأشقاء سواء على مستوى القيادة أو الشعب".
وأضاف: "لسنا أول ناس تقوم بذلك فالكلاسيكو الإسباني على سبيل المثال يلعب في المملكة".
وأوضح: "هناك عرض لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بنفس مواعيدهما ومازلنا نبحث العرض ونتفاوض عليه، وسنصل خلال اليومين المقبلين لقرار نهائي".
وواصل: "بالطبع سيكون هناك عائد مادي لأطراف المباراة والـ 16 نادياً بالمسابقة بمبلغ سيكون مناسباً للمنتج".
وأوضح: "حصلنا على موافقة الأهلي والزمالك من حيث المبدأ لاستكمال التفاوض".
وتابع: "العروض مُجزية للأهلي والزمالك تُقدر بمئات الملايين والعائد سيكون أيضاً لـ 16 نادياً ولكنه بالملايين".
وأتم: " نلتزم بكل تعاقداتنا والرعاة سيكونوا في المباراة سواء رعاة الزمالك في مباراته ورعاة الأهلي في مباراته والحكام مصريين".