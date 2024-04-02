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أحمد دياب يكشف تفاصيل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 2:19 ص

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن اقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري في السعودية.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لدينا علاقات تاريخية مع الأشقاء سواء على مستوى القيادة أو الشعب".

وأضاف: "لسنا أول ناس تقوم بذلك فالكلاسيكو الإسباني على سبيل المثال يلعب في المملكة".

وأوضح: "هناك عرض لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بنفس مواعيدهما ومازلنا نبحث العرض ونتفاوض عليه، وسنصل خلال اليومين المقبلين لقرار نهائي".

وواصل: "بالطبع سيكون هناك عائد مادي لأطراف المباراة والـ 16 نادياً بالمسابقة بمبلغ سيكون مناسباً للمنتج".

وأوضح: "حصلنا على موافقة الأهلي والزمالك من حيث المبدأ لاستكمال التفاوض".

وتابع: "العروض مُجزية للأهلي والزمالك تُقدر بمئات الملايين والعائد سيكون أيضاً لـ 16 نادياً ولكنه بالملايين".

وأتم: " نلتزم بكل تعاقداتنا والرعاة سيكونوا في المباراة سواء رعاة الزمالك في مباراته ورعاة الأهلي في مباراته والحكام مصريين".


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