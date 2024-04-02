حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا يسيطر على مجلسي بلدية اسطنبول وأنقرة

تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا من السيطرة على مجلسي البلدية في اسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا للنتائج الأولية، حسبما صرح مسؤول في هيئة الانتخابات بالبلاد لوكالة (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الأخبار بعد يومين من نجاح حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تياري يسار الوسط والعلماني في انتخابات رئاسة البلديات.

وفي حين أن حزب الشعب الجمهوري كان قد حاز على منصبى عمدتى البلديتين في كلتا المدينتين في انتخابات السلطات المحلية التي جرت عام 2019، إلا أن المجلسين البلديين ظلا في حوزة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.

وكان عمدتا البلديتين - أكرم إمام أوغلو في اسطنبول ومنصور يافاش في أنقرة - يقولان باستمرار إن حزب العدالة والتنمية يقوم بإعاقة عملهما. وقال أردوغان إن إداراتهما تتسم "بالعجز".

واتهم إمام أوغلو المجلس بتأخير القروض المخصصة للبناء ومشاريع أخرى. وقال يافاش إن المجلس منع محاولاته لتوسيع محطة لتنقية المياه. وقال مسؤولون مقربون من يافاش إنه تم حظر كافة الاستثمارات.

واتهم الزعيمان التابعان لحزب الشعب الجمهوري بانتظام الحكومة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة بالمماطلة ذات الدوافع السياسية.

واتهمت إدارة إمام أوغلو وزارة الاقتصاد بتأخير الموافقة على مشاريع المترو في المدينة الضخمة، ومنع المساعدة للسكان أثناء الجائحة وحجب القروض من البنوك الحكومية.