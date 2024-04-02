 وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طما المركزي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طما المركزي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 12:59 م

أجرى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولة تفقدية مسائية زار خلالها مستشفى طما المركزي؛ للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المستشفى وانضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالنوبتجية المسائية.

وتفقد وكيل صحة سوهاج، أقسام المستشفى المختلفة واطمئن إلي تواجد الأطقم الطبية جميعها وانضباطها مقدماً شكره وتقديره لمجهوداتهم المبذولة لراحة المرضى.

وعلى هامش الزيارة، عقد "محروس"، اجتماع مصغر مع مدير إدارة طما الصحية ومدير المستشفى وعدد من الأطباء؛ لتوضيح بعض بنود العمل وتقديم الخدمة للمواطنين، موجها بتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى وحسن معاملتهم.

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