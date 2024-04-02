روسيا تندد بهجوم إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق: غير مقبول أبداً

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" تنديد المندوب الروسي بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بالهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، حيث أكد أن "الهجمات على المقرات الدبلوماسية غير مقبولة أبدا".

ودعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس وتفادي أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة القصف الإسرائيلي على القسم القنصلي بسفارة إيران بالعاصمة السورية دمشق، تلبية لطلب من روسيا.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي: "بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق (مساء الاثنين)، لجأ الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العمل"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف بوليانسكي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "وعقب رسالتهم (الاحتجاجية إلى المجلس)، طلبنا (جلسة) إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية في وقت سابق أن سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي، طالبت في رسالة إلى مجلس الأمن "إدانة الهجوم الإجرامي بأشد العبارات الممكنة وعقد اجتماع عاجل للتعامل مع الانتهاكات العلنية لقواعد ومبادئ القانون الدولي" من قبل إسرائيل.