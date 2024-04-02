وارسو تفتح تحقيقا في مقتل عامل إغاثة بولندي ضمن منظمة المطبخ المركزي العالمي بغزة

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي أسفرت عن مقتل 7 موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأميركية وبينهم بولندي.

وكتب سيكورسكي على منصة إكس (تويتر سابقا) "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة"، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كانت منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) قد أعلنت وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في قطاع غزة، بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية.

وقالت المنظمة إن فريقها المستهدف كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف أثناء مغادرته مستودعا بدير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية، رغم تنسيق التحرك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى السبعة من أستراليا وبولندا وبريطانيا وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين.

وقالت إيرين جور، الرئيسة التنفيذية للمنظمة إن الهجوم ليس على المطبخ المركزي العالمي فحسب، بل على جميع المنظمات الإنسانية.