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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في مقتل متطوعين أجانب بالمطبخ المركزي العالمي في غزة

واشنطن-معا
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:31 ص

دعت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل، للتحقيق في استهداف ومقتل متطوعين أجانب في غزة.

وأعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى.

وكتبت واتسون على منصّة "إكس" إنّ "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".

وأضافت: "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".

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