يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسيا واعتقال 79 شخصا

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، اليوم الأربعاء، أن محققين من أكثر من 30 دولة قاموا بتفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسيا تضم نحو مليوني مستخدم في جميع أنحاء العالم واعتقلوا 79 شخصا.

وقالت يوروبول إنه لم يشتبه في أن الـ 79 شخصا قاموا بمشاهدة أو تحميل مقاطع مصورة لاستغلال الأطفال جنسيا فحسب، بل يشتبه أيضا في أن بعضهم كان يشارك بشكل نشط في الاستغلال.

وأضافت يوروبول أنه تم إغلاق منصة تعرف باسم "كيدفليكس" تحت إشراف السلطات في ولاية بافاريا الألمانية.

وقالت يوروبول إن هذه كانت واحدة من أكبر شبكات استغلال الأطفال جنسيا في العالم، كما تشكل أكبر عملية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا في أوروبا حتى الآن.

وأغلقت السلطات الألمانية والهولندية خوادم المنصة التي تحتوي على أكثر من 70 ألف مقطع مصور في بداية مارس الماضي.

وبدأ التحقيق في عام 2022، ولكن تم تكثيفه مؤخرا. وصادرت السلطات آلاف الأجهزة الإلكترونية وأكثر من 91 ألف مقطع مصور في الفترة من 10 إلى 23 مارس الماضي.

وذكرت يوروبول أن مجرمي الإنترنت أنشأوا منصة "كيدفليكس" في عام 2021، حيث أصبحت من أكثر المنصات شهرة لدى المتحرشين بالأطفال. وكانت المنصة تتيح للمستخدمين تحميل ومشاهدة مقاطع مصورة تظهر استغلال الأطفال جنسيا مقابل رسوم.



