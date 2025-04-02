 مصطفى فتحي: لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الجيش الملكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى فتحي: لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الجيش الملكي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 2:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 2:07 م

أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، أنه لم يتوقع أن يحقق فريقه الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1.

وفاز بيراميدز على الجيش الملكي برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى فتحي عبر قناة بي إن سبورتس: "لم نتوقع الفوز برباعية ولكن نعرف أننا عندما نبدأ بشكل جيد نستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".

وأضاف: "في مباراة العودة سنلعب للحفاظ على النتيجة وتسجيل الأهداف".

وأتم تصريحاته: "نلعب في ملعبنا فمن الطبيعي أن نكون الأفضل وأن نسجل الكثير من الأهداف، ولكن لا نعرف ظروف مباراة العودة وسنلعب على حسم التأهل في المغرب".


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