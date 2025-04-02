مصطفى فتحي: لم نتوقع الفوز بهذه النتيجة أمام الجيش الملكي

أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، أنه لم يتوقع أن يحقق فريقه الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1.
وفاز بيراميدز على الجيش الملكي برباعية مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مصطفى فتحي عبر قناة بي إن سبورتس: "لم نتوقع الفوز برباعية ولكن نعرف أننا عندما نبدأ بشكل جيد نستطيع تسجيل الكثير من الأهداف".
وأضاف: "في مباراة العودة سنلعب للحفاظ على النتيجة وتسجيل الأهداف".
وأتم تصريحاته: "نلعب في ملعبنا فمن الطبيعي أن نكون الأفضل وأن نسجل الكثير من الأهداف، ولكن لا نعرف ظروف مباراة العودة وسنلعب على حسم التأهل في المغرب".