تداول بضائع وحاويات 31 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، بينما غادره 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفًا و867 طنًا، تشتمل على 12 ألفًا و888 طن كلينكر، و3300 طن يوريا، و560 طن رمل، و6150 طن علف بنجر، و6969 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22 ألفًا 526 طن، تشتمل على 3500 طن خردة، و1500 طن فول صويا، و7600 طن ذرة، و9926 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 144 ألفًا و171 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 560 ألفًا و73 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3747 طن قمح، متجهين إلى صوامع القليوبية وبني سويف والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 239 شاحنة.



