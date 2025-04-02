محافظ الغربية يشكل لجنة عاجلة لمتابعة حادث السيرك في طنطا

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات الحادث المؤسف الذي وقع في السيرك بمدينة طنطا، حيث تعرض محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، مما أدى إلى بتر ذراعه.

وأوضح محافظ الغربية، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية ورئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن.

كما وجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الأصيل، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كل القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي، أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب، وأناب نائبه الدكتور محمود عيسى لمتابعة حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.

وأعرب محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تسعى إلى تقديم الدعم الكامل لضمان حماية أرواح المواطنين.

كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية قد شهدت ليلة أمس قيام أحد النمور المفترسة المشاركة في عروض السيرك المقامة بمنطقة البوريفاج بمدينة طنطا بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالهجوم على أحد العمال من مساعدي مدربة الأسود أنوسة كوتة أثناء أحد عروض السيرك ومحاولة الخروج من الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور من المواطنين مما أدى إلى إصابة مساعد المدرب بجروح قطعية باليد وذراعه الأيسر.

وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا لإسعافه، مما أدى إلى حالة من الهرج والفزع بين المواطنين الذين هرعوا مع أطفالهم خارج السيرك فور رؤيتهم قيام أحد النمور بالهجوم على العامل ومحاولته الخروج من حلقة العروض، ونجح العاملون بالسيرك والمدربون في منع النمور من الخروج باتجاه الجمهور وإحكام السيطرة عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وحي أول طنطا والإسعاف إلى موقع السيرك والاطمئنان على سلامة المواطنين والجمهور وإحكام السيطرة على كل النمور داخل أقفاصها بالسيرك.