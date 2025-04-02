الاحتلال يعلن توسيع العدوان في غزة وضم مساحات من القطاع

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، توسيع العدوان العسكري في غزة بشكل كبير.

وقال كاتس إنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف كاتس، في بيان، أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى "القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين"، وقال إن "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

ويتزامن ذلك مع مواصلة الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السادس عشر من استئناف حربها على قطاع غزة. وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة وسط مدينة خان يونس جنوب الـقطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال أكثر من عشر غارات استهدفت حي الجنينة وخربة العدس ومنطقة المشروع في مدينة رفح في ظل توسيع العملية البرية بمشاركة الفرقة 36.