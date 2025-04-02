ياسر جلال: اخترت تقديم مسلسل جودر للهروب من واقع الحروب والصراعات إلى السحر والخيال

قال الفنان ياسر جلال إن تقديمه جزأين متتاليين من مسلسل «جودر» يأتي في إطار حرصه الدائم على التنويع في أدواره وتقديم أعمال يجد فيها المشاهد نفسه، بعيدًا عن التكرار.

وكشف خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن الهدف من تقديم «جودر» بعوالمه السحرية كان الهروب من واقع الحروب والصراعات، قائلًا: «القصة أن حولنا في المنطقة العربية حروبًا ومشاكل وصراعات؛ فكان الهروب إلى زمن السحر والقصص والخيال هو هدفي».

ولفت إلى أن «جودر» جاء بعد تقديمه أدوار الأكشن وكذلك الشعبي في مسلسل «الفتوة» والاجتماعي «علاقة مشروعة»، موضحًا أن «التنويع يمنح الفنان عمرًا أطول في الفن».

وتحدث عن كواليس اختيار العمل، مشيرًا إلى عرضه الفكرة على مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نجاح مسلسل «الاختيار»، ليلقى ترحيبًا كبيرًا، خاصة أنه كان حلم المنتج تامر مرتضى، الذي تحمس للمشروع فور علمه بوجود سيناريو جاهز.

وشدد على أن نجاح «جودر» هو نجاح جماعي لفريق العمل بأكمله، وليس نجاحًا فرديًا، موضحًا أن تقديم عمل تراثي أو تاريخي في الوقت الحالي يحمل إسقاطًا على الواقع.

وأوضح أن شخصية «جودر المصري» ومطاردة «الشمعيين» له بهدف الاستحواذ على كنوزه الأربعة تمثل «إسقاطًا شبه مباشر» لمحاولات السيطرة على البطل المصري، وكيفية مواجهة البطل لهذه المحاولات، وهو ما يعكس الواقع المعاش.

واختتم مؤكدًا أن المسلسل يقدم رسالة مهمة عن البطل الشعبي المصري الأصيل، البار بأهله، الذي يحب بشرف ويتمسك بالمبادئ والقيم، المتدين، وعفيف اللسان والسلوك.