السيطرة على حريق في أرض نباشين القمامة وسط الإسكندرية

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تمكنت سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق اندلع في أرض مخصصة لنباشين القمامة بعزبة الرحمة بمنطقة الحضرة الجديدة، دون وقوع أية خسائر بشرية.

ووفقًا لمدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل أرض فضاء تابعة لحي شرق.

وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وتبريد المنطقة لمنع انتشارها.

وأشار مصدر أمني إلى تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.