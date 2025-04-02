بركان يحقق فوزا هاما على أسيك بالكونفدرالية

تمكن نادي نهضة بركان المغربي من تحقيق فوز مهم على نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون مقابل، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

شهد الشوط الأول تبادلًا للهجمات بين الفريقين، إلا أنهما فشلا في التسجيل لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح عماد رايحي في تسجيل هدف التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 75، بعد مجهود فردي رائع.

كما شهدت المباراة في الدقيقة 80 طرد لاعب أسيك ميموزا، كواديو بو ديفيد كوفي، بعد حصوله على بطاقة حمراء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وكان نهضة بركان قد حجز مقعده في ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، بينما تأهل أسيك ميموزا إلى نفس الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.