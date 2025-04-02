استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025

وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

وثبتت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

وثبتت أسعار الجوافة لتتراوح بين 12 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.



