إسبانيا: تعرض هاتفي رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع للاختراق

تعرض هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، للاختراق العام الماضي، وتم سرقه بيانات من الجهاز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيلكس بولانوس، سكرتير شؤون الرئاسة بمكتب رئيس الوزراء، القول في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الاختراق تم ما بين مايو ويونيو 2021 باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس.

وأضاف أنه تم اختراق هاتف وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس أيضا.

ويذكر أن شركة إسرائيلية طورت برنامج بيجاسوس، وتستخدمه الحكومات والوكالات الاستخباراتية في عدة دول. وأثار البرنامج الاهتمام في إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة عقب أن ذكرت تقارير إعلامية أنه تم استخدامه بصورة واسعة النطاق في الفترة ما بين 2017 و2020 من جانب الحكومة للتجسس على قادة ونشطاء الحركة الانفصالية في كاتالونيا.