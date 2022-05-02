مقتل وإصابة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في هجوم بريف دير الزور

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال هجوم بالرشاشات والقذائف، استهدف أحد نقاطها بريف دير الزور الشمالي.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية: "استهدف هجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون نقطة عسكرية تابعة لعناصر قسد في قرية السجر شمال دير الزور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة".

وأشارت المصادر السورية إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف قسد خلال الأسابيع الأخيرة في هذه المنطقة، حيث شارك فيه نحو 20 مسلحًا استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.

يذكر أن عددًا من مسلحي "قسد" كان قد قتل وأصيب آخرون مؤخرًا إثر هجمات بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة لهم بريف الرقة.