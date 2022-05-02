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المعارضة الأسترالية تتصدر استطلاعات الرأي قبيل إجراء الانتخابات في 21 مايو

علم أستراليا
علم أستراليا
د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:43 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 4:43 م
يتقدم حزب العمال الأسترالي بقيادة المرشح البارز أنطوني ألبانيز، في استطلاعات الرأي التي تجرى قبيل انطلاق الانتخابات الاتحادية المقررة في 21 من مايو.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "ذا أستراليان" ونُشر اليوم الإثنين، فإن 53% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت سيختارون حاليا حزب العمال، وهو الحزب السياسي الرئيسي التابع لتيار يسار الوسط في البلاد.

إلا أن الديناميكية تتغير عندما يتعلق الأمر بالشعبية الشخصية. حيث يعتقد نحو 45% من الناخبين أن رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون هو رئيس أفضل للحكومة، بينما يفضل 39% من الناخبين ألبانيز.

ويعتقد أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع أن الوقت قد حان لتغيير الحكومة.

وكان موريسون - 53 عاما، تولى منصبه في عام 2018، بعد أن تم انتخابه زعيما للحزب الليبرالي الأسترالي، واستمر في قيادة التحالف لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التي أجريت في عام 2019.

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