شرطة برلين: مظاهرات عيد العمال هذا العام كانت الأكثر سلمية منذ عقود

أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين أنه تم اعتقال 37 فردا خلال مظاهرات عيد العمال التقليدية التي نظمتها مجموعات يسارية وجماعات يسارية راديكالية في برلين أمس الأحد.

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس إن من بين المعتقلين أشخاصا ألقوا زجاجات على قوات الأمن.

وعلى الرغم من ذلك، وصفت الشرطة عيد العمال هذا العام بأنه "الأكثر سلمية في برلين منذ عقود".

وتعتزم الشرطة الإدلاء بمزيد من المعلومات حول مسار المظاهرات أمس في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ووفقا لتقديرات الشرطة، تظاهر أمس حوالي 14000 شخص في برلين، بينما تحدث المنظمون عن حوالي 20000 مشارك. ولم تقع أعمال شغب كبيرة خلال المظاهرات. وكانت تحدث من حين لآخر مشاجرات بين متظاهرين وأفراد الشرطة. واضطرت الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل في ختام المظاهرات بميدان "أورانينبلاتس" في حي كرويتسبرج.

وانتقد منظمو المظاهرات تصرفات الشرطة. وقال متحدث باسم المنظمين: "سعت الشرطة عمدا للتصعيد في أورانينبلاتس لأنهم لم يقبلوا أن تظل إشارة التضامن التي بعثت بها مظاهراتنا قوية كما هي".