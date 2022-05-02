رصد نحو 250 شخصا في قوارب صغيرة مع استئناف عبور القنال الإنجليزي

رصد نحو 254 شخصا في قوارب صغيرة تعبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا أمس الأحد، بعد توقف مثل هذه الرحلات طوال11 يوما.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أكدت الحكومة البريطانية هذا العدد، فيما تم رصد المزيد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم مهاجرون خلال نقلهم إلى مدينة دوفر اليوم الاثنين.

ومن المعتقد أنه تم تعليق هذه الرحلات لمدة 11 يوما من 20 إلى 30 أبريل، حيث لم يتم تسجيل أي عبور وسط تقارير عن رياح قوية وأمواج عالية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية خلال تحديث بياناتها أمس الأحد رصد 254 مهاجرا في 7 قوارب صغيرة.

وتم تصوير المزيد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم مهاجرون صباح اليوم الاثنين على قارب دوفر لايفبوات عقب وقوع ما يعتقد أنه حادث لقارب صغير في القنال.

وتولت وزارة الدفاع مسؤولية السيطرة على عمليات المهاجرين في أبريل، عندما أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط مثيرة للجدل لإرسال بعض من يصلون إلى بريطانيا عبر القنال إلى رواندا.

يشار إلى أن مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي - الذي أطلق عليه الناشطون مشروع قانون مناهضة اللاجئين لأنه يجرم الوصول عن عمد إلى بريطانيا بشكل غير مشروع ويتضمن سلطات للتعامل مع طالبي اللجوء في الخارج – قد صار قانونا يوم الخميس الماضي.