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فيديو.. عضو أمناء الحوار الوطني: رتبنا القضايا وفقا لعاملين رئيسيين

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 10:26 م
قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء بدأ عمله يوليو لعام 2022، مشيرً إلى أن الفترة شهدت توقفات؛ بسبب مؤتمر تغير المناخ وغيرها من الأحداث المهمة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن المجلس عمل خلال المدة الممتدة لنحو 10 أشهر على 3 محاور؛ الأجندة وتضم 113 قضية، وعدد الجلسات، وعدد المحاور.

وأشار إلى تحديد المجلس لعدد المحاور والجلسات والموضوعات لكل لجنة، واختيار المقررين ومساعديهم للمحاور ثم اللجان، ثم إجراء حوار بين قوى سياسية وحزبية، وتلقي الترشيحات من أكثر من جهة.

وأوضح عضو أمناء الحوار الوطني، أن المجلس رتب القضايا وفقا لعاملين رئيسيين؛ الأول ما ورد إلى الأمانة التنفيذية، والثاني متابعة الاهتمامات العامة وتقسيمها إلى قضايا ولجان.

وأشاد بدور المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والفريق المعاون له الذي يضم مجموعة من الشباب والشابات تمكنوا من إدارة الأمر.

وأعرب عن تقديره للجهد الكبير الذي بذله الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، معقبًا: «تعب جدًا وأعضاء المجلس كلهم ربنا يجعله في ميزان حسناتهم».



وفي الثانية من ظهر الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

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