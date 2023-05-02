اقترب فريق فيوتشر من خوض مباراة السوبر المصري بدلا من نادي الزمالك، أمام الأهلي في الإمارات.

ويرفض نادي الزمالك السفر إلى الإمارات من أجل خوض مباراة السوبر المصري ضد الأهلي المقرر غقامته يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

واصبح فريق فيوتشر جاهزًا للمشاركة في كأس السوبر أمام الأهلي، في حال طُلب منه تجهيز نفسه.

ورغم عدم طلب اتحاد الكرة تجهيز فيوتشر نفسه من أجل السفر إلى الإمارات، إلا أنه أصبح جاهزًا بشكل مباشر لخوض اللقاء.

وكان اتحاد الكرة قد طلب اليوم الثلاثاء، من نادي بيراميدز من الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل نهائي كأس السوبر لمدة 24 ساعة، قبل منح الموافقة الرسمية على المشاركة.