8 شهداء فلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مخيم البريج ومدينة غزة

استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفل، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، ومدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن خمسة بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية تجمعا للمواطنين في منطقة شارع النفق بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 منهم، وجرح آخرين، نقلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34596، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما زادت حصيلة الإصابات إلى 77816 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.