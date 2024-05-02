زعيم الحوثيين: نحضر لجولة تصعيد جديدة حال استمر تعنت إسرائيل وأمريكا

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، إنهم يحضرون لجولة جديدة من التصعيد إذا استمر تعنت إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف الحوثي في كلمة له، اليوم الخميس، أنه إذا نجحت جولة المفاوضات وهدأ الوضع بغزة فهذا لا يعني نهاية المعركة، لكن ذلك يعني اكتمال جولة من التصعيد.

ولفت إلى أن قواته نفذت هذا الأسبوع 8 عمليات في «خليج عدن والبحر الأحمر وجنوب فلسطين المحتلة بصواريخ باليستية ومسيرات».

وأشار إلى أن قواته أسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسلحة إم كيو 9 في محافظة صعدة، وهي الثالثة خلال هذه الفترة.

يذكر أن جماعة الحوثي تنفذ منذ أسابيع، عمليات في البحر الأحمر ضد ما تقول إنها أهداف إسرائيلية (بسبب العدوان على غزة) وأمريكية وبريطانية (بسبب ضربات على اليمن).

وتقول الجماعة اليمنية التي تسيطر وتدير مناطق شمال اليمن، إنها لن تتوقف عن عملياتها قبل توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.