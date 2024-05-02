دراسة بريطانية: استقرار التراجع في عدد السجائر التي يتم تدخينها بإنجلترا

أظهر تحليل بريطاني جديد "استقرار" التراجع في عدد السجائر التي يتم تدخينها بإنجلترا، حيث اختار المزيد من المدخنين شراء التبغ الأرخص ثمنا، والذي يتم لفه يدويا.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس، عن الباحثين القول إنه لم يكن هناك "أي تغيير تقريبا" في استهلاك السجائر خلال الأعوام الأخيرة.

ودعا الخبراء إلى سن تشريع يهدف إلى أن يكون هناك "جيل بدون تدخين"، لتمريره من خلال البرلمان "سريعا"، وذلك في محاولة لخفض معدلات الإصابة بالسرطان الناتج عن التدخين.

واستخدمت الدراسة التي أجرتها "جامعة كوليدج لندن"، بتمويل من مؤسسة "كانسر ريسيرتش" لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، بيانات وردت من 57 ألفا و778 مدخنا بالغا شاركوا في استطلاع شهري جرى خلال الفترة بين يناير من عام 2008 وسبتمبر من عام 2023.

وتوصلت الدراسة إلى تراجع الاستهلاك الإجمالي للسجائر بنسبة 22% – من 6ر13 يوميا إلى 6ر10 – خلال الفترة بين عام 2008 وأكتوبر من عام 2019.

ومع ذلك، توقف التراجع خلال الفترة بين أواخر عام 2019 وعام 2023.