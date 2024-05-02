ميدو: جوميز يتمسك ببقاء سامسون مع الزمالك

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على مستوى البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: جوميز متمسك بسامسون ويتحدث على أنه أفضل لاعب رقم 10 في الفريق".

أضاف:" هناك بوادر بأوامر من جوميز باستمرار سامسون مع الفريق ضمن المحترفين في الموسم القادم بعد فتح القيد بإذن الله".

أتم:" الزمالك بحاجة إلى سامسون، فقد ظهر بشكل جيد وتأقلم مع الدوري المصري، وكذلك كان ملتزمًا بعد كل الأحداث في التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة".