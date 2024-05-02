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ميدو: جوميز يتمسك ببقاء سامسون مع الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 12:04 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 12:04 ص

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على مستوى البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: جوميز متمسك بسامسون ويتحدث على أنه أفضل لاعب رقم 10 في الفريق".

أضاف:" هناك بوادر بأوامر من جوميز باستمرار سامسون مع الفريق ضمن المحترفين في الموسم القادم بعد فتح القيد بإذن الله".

أتم:" الزمالك بحاجة إلى سامسون، فقد ظهر بشكل جيد وتأقلم مع الدوري المصري، وكذلك كان ملتزمًا بعد كل الأحداث في التي مر بها الفريق في الفترة الأخيرة".


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