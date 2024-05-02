 هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب

رضا الحصري
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 8:06 م | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 8:06 م

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، حملة توعية بعنوان "اكتشف الغير مكتشف"، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب، ضمن جهود الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب، وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها.

وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة؛ لتعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية والعلاج منها.

وجرى إطلاق الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية، والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، والجمعية المصرية لأمراض القلب، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة.

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