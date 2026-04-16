أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، إيقاف أولى طائراتها عن الخدمة في رد فعل منها على الإضرابات وارتفاع تكاليف الكيروسين.

وأوضحت أن الطائرات القديمة التابعة لشركة "سيتي لاين" الإقليمية التابعة لها، والبالغ عددها 27 طائرة، سيتم إيقافها عن الخدمة اعتبارا من بعد غد السبت.

ووفقا لبيان صادر عن أكبر شركة طيران ألمانية، فإن إجراء الإيقاف عن الخدمة يسري بشكل أساسي على شركتي "لوفتهانزا" الأم و"لوفتهانزا سيتي لاين"، واللتان تعرضتا هذا الأسبوع لإضرابات واسعة النطاق من قبل طواقم الطيران.

يذكَر أن الطائرات الـ 27 المزمع إيقافها في الخطوة الأولى من لوفتهانزا ردا على هذه التطورات، هي من طراز "كانادير سي آر جيه" التابعة لشركة "سيتي لاين"، والتي تعتزم لوفتهانزا إغلاقها بالكامل.

وأفادت لوفتهانزا، بأن هذه الطائرات تقترب من نهاية عمرها التشغيلي التقني وتكاليف تشغيلها مرتفعة نسبياً، وأضافت أن من شأن هذه الخطوة أن تقلل من الخسائر الإضافية لشركة الطيران التي تعاني من العجز.

وفي نهاية شهر أكتوبر، من المقرر أن تتبعها ست طائرات بعيدة المدى من العلامة التجارية الأم لشركة لوفتهانزا؛ فإلى جانب أربع طائرات من طراز "إيرباص 340-600"، سيتم أيضا إيقاف تشغيل طائرتين جامبو من طراز "بوينج 747-400" خلال فصل الشتاء القادم.

ومن المتوقع الوداع النهائي لهذا الطراز من الطائرات في العام المقبل، بالإضافة إلى ذلك، سيتم سحب نحو 5 طائرات متوسطة المدى من أسطول لوفتهانزا.