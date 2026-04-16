وزير خارجية الصين: الحرب تهدد الطاقة وأمن الملاحة في مضيق هرمز

التقى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في بكين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، تبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الصيني إن بكين تدعو باستمرار إلى حل النزاعات الدولية عبر الحوار والتشاور، منوهًا أنها «تعارض استخدام القوة».

وأضاف أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ما كان ينبغي أن تقع، مشيرًا إلى أن هذا الصراع المطوّل يهدد بشكل خطير أمن الطاقة الدولي وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد على أولوية دفع الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، والسعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة.

وأشارت إلى أن الصين مستعدة للتواصل مع جميع الأطراف، ومواصلة القيام بدور بنّاء من أجل تعزيز السلام وإنهاء الصراع.