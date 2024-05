كشف نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2024-2025.

ونشر حساب ليفربول على منصة “إكس” مقطع فيديو لتقديم القميص الجديد الذي أتى باللون الأحمر المعتاد مطعمًا بخطوط ذهبية، إضافة “ياقة” بيضاء بخط أحمر.

وشارك في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم محمد صلاح إلى جانب كل من أرنولد ونونيز وفان دايك وماك أليستر

وجاء الفيديو بعد أيام من خلاف محمد صلاح و يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والذي ساهم في زيادة التكهنات حول مصير صلاح من الاستمرار مع الفريق في ظل العروض المقدمه للاعب من الدوري السعودي.

يذكر أن مباراة ليفربول ووست هام الماضية شهدت مشادة كلامية بين محمد صلاح ويورجن كلوب أثناء نزول صلاح في الشوط الثاني من اللقاء.

ومن المنتظر أن يخلف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لـ فاينورد، كلوب في تدريب “الريدز”.

That’s Amore 😍



Pre-order your 2024/25 @nikefootball home kit in-store, in-app and online now. pic.twitter.com/iAjOY9fdbk