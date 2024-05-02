بايدن: الحق في الاحتجاجات الطلابية لا يعني إثارة الفوضى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن الحق في تنظيم الاحتجاجات الطلابية في الجامعات "لا يعني الحق في إثارة الفوضى".

جاء ذلك في خطاب خاص وجهه بايدن إلى الطلاب المحتجين في مختلف الجامعات الأمريكية، وفق ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية.

وقال بايدن: "دعوني أكن واضحا، الاحتجاج العنيف ليس محميا، ولكن الاحتجاج السلمي محمي، ويصبح الاحتجاج مخالفا للقانون عندما يظهر فيه العنف".

وأضاف: "الحق في الاحتجاج، لا يعني الحق في إثارة الفوضى".

وتابع: "لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع سواء كان معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد الأمريكيين العرب أو الأمريكيين الفلسطينيين".