ترامب: الوضع في قطاع غزة مأساوي ويجب علينا حل المشكلة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في قطاع غزة بأنه مأساوي، مؤكًدا ضرورة حل المشكلة هناك.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الحكومة بالبيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال: "غزة مأساة ويجب علينا حلها"، مشيرًا إلى أنه سيبحث الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح أنه سيلتقي اليوم مجددًا مع نتنياهو الموجود في واشنطن، والموضوع الوحيد الذي سيتحدثون عنه "سيكون غزة فقط على الأرجح".

بدوره، وبتوجيه من ترامب، قال مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: "نأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع من شأنه أن يحقق وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وسيتم إطلاق سراح 10 أسرى وتسليم جثث 9 أسرى".

وأشار ويتكوف إلى أن وقف إطلاق النار هذا "سيفتح الطريق أمام سلام دائم" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

* الحرب الروسية - الأوكرانية

وفي رده على سؤال حول الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قال ترامب إنه "ليس راضٍ" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيقوم بأي شيء ضد روسيا، قال ترامب: "أفضل ألا أشارككم ذلك. ألا نرغب في مفاجأة صغيرة؟".

وذكر ترامب أنه يفكر في فرض عقوبات ضد روسيا، مؤكدًا أنه "جدي للغاية" بهذا الخصوص.

وأضاف: "بوتين لا يتصرف بشكل صحيح مع الناس، لذلك نرسل بعض الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، وأنا صادقت على ذلك".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.