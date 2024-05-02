استطلاع: خُمس الألمان يشعرون بالقلق يوميا إزاء تغير المناخ

كشف استطلاع حديث للرأي أن 8ر19% من الألمان يشعرون بالقلق يوميا إزاء تغير المناخ.

وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة التدقيق والمحاسبات "برايس ووترهاوس كوبرز"، ذكر حوالي 28% ممن شملهم الاستطلاع على المستوى الدولي ذلك أيضا.

واستطلعت الشركة آراء حوالي 20 ألف شخص في 31 دولة - في أوروبا وآسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية وأفريقيا، ومن بينها أيضا دول أصبحت فيها العواقب المترتبة على الاحترار العالمي أكثر خطورة بكثير مما هي عليه في ألمانيا.

وقال 60% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا أيضا إنهم يشعرون بالقلق بوجه عام إزاء أزمة المناخ، إلا أنهم لا يفكرون في الأمر بصورة دورية، بحسب بياناتهم.

وأشار الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن نسبة من قالوا ذلك في المتوسط ​​العالمي بلغت 57%.

وفي المقابل أعرب حوالي 19% من الذين شملهم الاستطلاع في ألمانيا عن عدم قلقهم على الإطلاق بشأن تغير المناخ، مقابل نحو 14% على المستوى الدولي.

وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن درجة حرارة الأرض ارتفعت بفعل الأنشطة البشرية بمقدار نحو 1ر1 درجة مئوية. ويؤثر ذلك على جميع المناطق في العالم، عبر حدوث ظواهر جوية متطرفة بصورة أكثر حدة وتواترا، مثل الفيضانات أو موجات الحر أو الجفاف، وبذلك يتسبب تغير المناخ في خسائر وأضرار للناس والطبيعة.

ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. وتحذر الهيئة من أنه كلما ارتفعت درجات الحرارة، زاد خطر وقوع خسائر وأضرار ذات عواقب لا رجعة فيها.