الصحة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات لن يحمل المواطن نفقات إضافية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات يهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطن دون تحميله نفقات إضافية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، ضرب مثالا بمستشفى دار السلام المتخصص في أورام الثدي والذي أنشأته وزارة الصحة، حيث ستباشر الدولة أعمال توسعتها وزيادة الأقسام وإضافة أماكن لأجهزة جديدة بها.

وأشار إلى أنه تم إبرام شراكة مع معهد جوستاف روسي الفرنسي وهو المعهد الأول على مستوى أوروبا والثالث على مستوى العالم في علاج الأورام، وليس له أي فرع خارج فرنسا.

ونوه بأن هذه الشراكة وجود أول فرع للمعهد في مصر، حيث يعمل المعهد على تجهيز الأماكن وتقديم الخدمة العلاجية على نفس مستوى الخدمة التي يتم تقديمها في المعهد بفرنسا.

ونوه بأن 70% من عدد الأسرة ستحصل عليها الوزارة لتقدم من خلال العلاج على نفقة الدولة ومن خلال التأمين الصحي.

وأمس الأربعاء، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الملفات، من بينهم استعراض آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليستعرض الوزير عدد من الإنجازات التي تمت بالفعل في هذا السياق.

وقال عبدالغفار خلال الاجتماع، إن هناك عددًا من الشراكات التي تمت بالفعل في هذا المجال، وذلك بهدف إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وبحسب الوزير، تأتي تلك المؤسسات على النحو التالي:

- مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية).

- مستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية).

- مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة).

- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

- مستشفى أورام دار السلام (هرمل).