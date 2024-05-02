أوستن وجالانت يناقشان صفقة تبادل الأسرى والرهائن وجهود المساعدات الإنسانية ورفح

ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن وجهود المساعدات الإنسانية وخطط اجتياح مدينة رفح ، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وأكد أوستن مجددا التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرهائن، وشدد على أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع ضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم الخميس.

وشدد أوستن أيضا على ضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية. وكرر أوستن "التزام الولايات المتحدة بدعم دفاع إسرائيل".