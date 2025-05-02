الفنان خالد كمال: أجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حرص الفنان خالد كمال على دعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في كلمته بحفل ختام الدورة الحادية عشرة التي يشارك في تقديمه مع المدير الفني للمهرجان المخرج موني محمود.

وقال خالد كمال في كلمته إنه يجدد دعمه للمخرجين الشباب القائمين على المهرجان مثنيًا على جهودهم، كما دعا زملاءه الفنانين لتقديم المزيد من الدعم للمهرجان خلال السنوات المقبلة.

وقال الفنان خالد كمال: "أحب أوجّه تحية للقائمين على المهرجان، وهم شباب موهوب ومهموم بالصناعة.. وتحية للجيش الكبير ورا المهرجان".

واختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات الدورة الحادية عشرة، وأقيم الحفل مساء اليوم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

افتتحت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني حفل الختام بميدلي من أغاني الفولكلور، منها الزفة الإسكندراني، أقروا الفاتحة لأبو العباس، البت بيضة، وغيرهم.

وحضر على السجادة الحمراء لجان تحكيم مسابقات المهرجان، منهم المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيري عادل، الفنانة ناهد السباعي، الفنانة أميرة فتحي، المنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج أمير رمسيس وغيرهم.

ويشهد حفل ختام المهرجان تكريم مهندس الصوت مصطفى شعبان والمخرج عماد ماهر، إلى جانب الكشف عن أسماء الفائزين بجوائز هيباتيا هذا العام.